Pensje w MPK Poznań cały czas rosną. A kierowców i motorniczych wciąż brakuje. Ile można zarobić?

Pensje w MPK Poznań wciąż rosną

To jednak nie koniec dodatkowych uposażeń. W tym roku zarząd MPK zabezpieczył dodatkową pulę pieniędzy na kwartalną premię uznaniową. - Premia ta ma stanowić nagrodę dla tych pracowników, którzy wyróżniają się w pracy, a swoją pracą i zaangażowaniem promują pożądane przez pracodawcę postawy i zachowania wobec pasażerów i współpracowników - tłumaczy Agnieszka Smogulecka z MPK Poznań.

Wciąż brakuje 90 kierowców

Obecna podwyżka jest już piątą z kolei. W ubiegłym roku wynagrodzenia były podnoszone dwukrotnie. Dwa rasy pensje rosły także w 2022 roku. Mimo to w poznańskim MPK wciąż brakuje 90 kierowców.

- Pojawiające się braki doraźnie uzupełniane są kierowcami z firm zewnętrznych oraz zleceniobiorcami. Sytuacji nie ułatwiają wprowadzone w ostatnim czasie zmiany w otoczeniu prawnym, dotyczące między innymi kierujących pojazdami komunikacji miejskiej - podkreśla Agnieszka Smogulecka.

Jakie są to zmiany? Do tej pory częstą praktyką było zatrudnianie na część etatu kierowców i motorniczych, którzy są już na emeryturze, a ich stan zdrowia pozwalał na dalszą pracę. Ponieważ praca prowadzącego pojazd komunikacji miejskiej jest uznawana za pracę w szczególnych warunkach, pracownicy mają prawo do emerytury pomostowej.