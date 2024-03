Wybory 2024: Wiceprezydent Poznania załatwia wiatę przystankową w 40 minut. "Wystarczył jeden telefon do ZTM"

- Radny Stachowiak podbił do wiceprezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski, pokazując posta. Prezydent Wiśniewski chwycił za słuchawkę i wykonał jeden telefon do ZTM. Wiata właśnie jest stawiana. Do jutra będzie gotowa z ławkami i stojakami rowerowymi. Od momentu pokazania prezydentowi Wiśniewskiemu zdjęcia Senatora do pojawienia się na przystanku ekipy upłynęło 40 minut - relacjonuje autor profilu.