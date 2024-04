Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Rusza kolejna kampania wyborcza w Wielkopolsce. Znamy jedynki na listach KO i Konfederacji Paweł Antuchowski

"Jedynką" Konfederacji jest Anna Bryłka. Na razie tylko dwa ugrupowania odsłoniły karty przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Adam Jankowski Adam Jankowski

Kalendarz wyborczy ostatnimi czasy obfituje w kampanie wyborcze. Maraton ten w tym roku zakończą wybory do Parlamentu Europejskiego. Zostały one zaplanowane na 9 czerwca. W naszym regionie będziemy wybierali 5 deputowanych. Do tej pory dwóch europosłów miała Koalicja Obywatelska, dwóch Prawo i Sprawiedliwość oraz jednego partia Wiosna.