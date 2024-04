Mniej kijów, więcej marchewek. Kandydat KO do Parlamentu Europejskiego zachęcał w Poznaniu do reformy zielonego ładu

Unia Europejska powinna zachęcać, a nie karać

Według Michała Wawrynkiewicza dalsza integracja europejska i zacieśnianie relacji stanowi fundament naszego bezpieczeństwa. Podkreślił, że mimo iż w poprzednich wyborach do Parlamentu Europejskiego nie udało mu się uzyskać mandatu, był on szeroko zaangażowany w działalność unijnych instytucji, uczestnicząc między innymi w różnego rodzaju konsultacjach najwyższym szczeblu. Swoją rolę, jak i całej Europejskiej Partii Ludowej widzi on w przeciwstawianiu się populizmowi. Także temu płynącemu ze strony zwolenników integracji europejskiej. Nie jest on jednak zupełnie bezkrytyczny wobec działań unijnych urzędników.