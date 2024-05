Uwaga, nadchodzi burza! Jest ostrzeżenie IMGW dla Wielkopolski. Może grzmieć!

Ostrzeżenie IMGW dla Wielkopolski

- Burze na północnym zachodzie będą związane z frontem atmosferycznym, który po północy zacznie się nasuwać nad Polskę. Tam możliwe będą opady deszczu do 15 mm i porywy wiatru do 60 km/h

Burza 1 stopnia oznacza, że może dojść do opadów od 20 do 35 mm oraz porywu wiatru, który może wynieść od 70 do 85 km/h.