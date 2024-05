Miliony z Unii Europejskiej na wielkopolską kulturę. Widać to na każdym kroku!

W samej perspektywie 2014-2020 na projekty na terenie Poznania przeznaczono ze środków unijnych ponad 144,5 miliona zł (144 572 959,17) i przez 20 lat zrealizowanych zostało szereg bardzo kosztownych inwestycji z wielomilionowych wsparciem w ramach funduszy UE. Nie brakowało jednak tych mniejszych działań, które widać we wsiach i mniejszych miastach na każdym kroku. Objęły one wszelakie instytucje kulturalne, od dużych muzeów, po domy kultury, kościoły, a nawet place zabaw. Zacznijmy jednak od początku.

Pierwsze działania

Cofnijmy się 20 lat wstecz... Jedną z pierwszych inwestycji z perspektywy 2004-2006 na terenie Wielkopolski, zaliczanych do sektora kultury i sztuki była budowa placu zabaw we wsi Panigródz oraz we wsi Potulin. Były to projekty, których wykonanie oszacowano na prawie 18 tys. złotych, wówczas wsparto je ze środków unijnych kwotą 11 770zł, co w zestawieniu figuruje jako najniższe dofinansowanie w tym sektorze, pokryło ono jednak większość wydatków w projekcie. W 2004 roku w ramach programu “Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” wyremontowano świetlicę wiejską w miejscowości Kaniew (gmina Koźmin Wielkopolski). Ze środków unijnych przekazano wówczas na ten cel ponad 22 tys. zł. Remontowano domy kultury, adaptowano nowe wnętrza na potrzeby różnych instytucji i modernizowano szereg placówek kulturalnych w całej Wielkopolsce. W kolejnych latach projekty były coraz bardziej kosztowne a dofinansowania unijne większe.