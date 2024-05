Zielona Unia Europejska. Gdzie w Wielkopolsce ratujemy "matkę ziemię"?

Pieniądze z Unii Europejskiej nie wpływają jedynie na rozwój gospodarczy, ale również na dbanie o nasze środowisko naturalne. Jakie rozwiązania zastosowano w celu ratowania "matki ziemi" w Wielkopolsce?

Miliony złotych od Unii na środowisko

Pośród projektów współfinansowanych przez Unię Europejską jest wiele takich, których łączny koszt wyniósł ponad kilkadziesiąt milionów złotych. Do takich należą między innymi te uwzględniające termomodernizacje budynków, rozwój terenów zieleni, modernizacje oczyszczalni ścieków, budowę kanalizacji sanitarnej oraz punktów selektywnej zbiórki odpadów.

Przez te 20 lat niezliczona ilość projektów powstała dzięki dofinansowaniu, które otrzymaliśmy jako kraj członkowski Unii Europejskiej.

Najdroższe inwestycje w Wielkopolsce

Zdecydowanie najdroższą z inwestycji stworzonych w ramach walki o środowisko naturalne w Wielkopolsce była rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Turku oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Turek. Łączny koszt tej inwestycji wyniósł ponad 90 milionów złotych, z czego połowę tej kwoty stanowiło dofinansowanie z Unii Europejskiej. Inwestycja z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, jest jedną z największych w historii miasta Turek. Do uroczystego otwarcia zmodernizowanej oczyszczalni doszło w maju 2023 roku. Gdyby nie pieniądze z unii do tej inwestycji mogłoby nigdy nie dojść.

Drugą co do wielkości inwestycją na rzecz naszego wielkopolskiego środowiska naturalnego było zapewnienie prawidłowego systemu odbioru ścieków na obszarze aglomeracji Oborniki. Łączny koszt tego projektu wyniósł 87 136 839,07 złotych, z czego prawie 50 milionów złotych to pieniądze z dofinansowania Unii Europejskiej.

Z dotacji unijnych zadowoleni są również mieszkańcy oraz władze miasta Konin. Dofinansowanie pokryło połowę kosztów przeznaczonych na przebudowę systemu odprowadzania ścieków w mieście. Ta wyniosła ponad 75 milionów złotych. Cały projekt to ponad 83 km sieci kanalizacji sanitarnej aż 22 przepompowni ścieków oraz około 24 kilometrów kanalizacji deszczowej. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy Konina już przed 2010 rokiem cieszyli się z bezpiecznego oraz bezproblemowego odprowadzania ścieków. Wpłynęło to również pozytywnie na środowisko naturalne, jako że ścieki trafiały bezpośrednio w przeznaczone do tego miejsce, gdzie mogły zostać oczyszczone.

Wielki projekt w Puszczy Zielonka

Nową kanalizację przeprowadzono również w Parku Krajobrazowym “Puszcza Zielonka”. Jej długość wyniosła prawie 36 kilometrów, a dofinansowanie na III etap projektu ponad 30 milionów złotych. Zrealizowano go na terenie gmin Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska i Swarzędz. Na terenie obszaru Parku Krajobrazowego przeprowadzono kilka etapów inwestycji, które otrzymały dofinansowanie. Ogólnym celem budowy kanalizacji było “przyczynienie się do likwidacji niedoborów gospodarki ściekowej w Aglomeracji Poznań.” czytamy na rządowej stronie. Dofinansowanie unijne całego projektu wyniosło ponad 100 milionów złotych i było największym przedsięwzięciem, jeżeli chodzi o wielkopolskie lasy.

Dofinansowania z Unii Europejskiej przyczyniły się również do zazieleniania terenów w naszym regionie.

W gminie Miasto Złotów doszło do podniesienia jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej.

- Docelowy sposób zagospodarowania terenu objętego projektem zakłada, że będzie w nim min. 70% pokryty zielenią. Teren będzie po zakończaniu realizacji projektu bezpłatnie dostępny dla społeczeństwa

- czytamy na rządowej stronie.

Prace przeprowadzono m.in na jeziorach miejskim, zaleskim, burmistrzowskim, górze żydowskiej oraz parku miejskim i nastrojów.

Natomiast w gminie Mosina na terenach chronionych Wielkopolskiego Parku Narodowego i obszarach Natura 2000 wybudowano ścieżkę dydaktyczną za prawie dwa miliony złotych, z prawie półtoramilionowym dofinansowaniem UE. Ukierunkowany ruch turystyczny zapobiegł wydeptywaniu ścieżek oraz zmniejszył presję na różne gatunki zwierząt i ich siedliska.

Nowe parki w Poznaniu zasługą Unii Europejskiej?

Pieniądze z Unii Europejskiej dotarły również do stolicy Wielkopolski – Poznania. Park Rataje w ponad 50 proc. został dofinansowany, po to by dziś służyć poznaniakom oraz poznaniakom, młodym oraz starszym. Wprowadzono w nim nowe nasadzenia m.in. drzew oraz krzewów, których łączna suma wyniosła ponad 100 tysięcy sztuk. Park przy ul. Dolna Wilda poznaniacy również zyskali dzięki dofinansowaniu UE. Oba obiekty zostały wybudowane od podstaw, a ich łączny koszt wyniósł prawie 30 milionów złotych.

- Podczas projektowania parku skupiono się na tym, by stworzyć miejsce wypoczynku i rekreacji dla wszystkich mieszkańców miasta - niezależnie od tego, jakie formy aktywności i odpoczynku preferują. Dlatego cały obszar został podzielony na strefy dostosowane do różnych potrzeb

- tłumaczyli tuż po otwarciu parku miejscy urzędnicy.

Poznańską inwestycją środowiskową, która otrzymała najwięcej pieniędzy z Unii Europejskiej była budowa instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych. Beneficjentem tego projektu wartego prawie 76 milionów złotych został Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu. Unijne dofinansowanie wyniosło wówczas 22 925 677,13 złotych.

Wiele rozwiązań zastosowanych dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej pomogło podnieść poziom dbałości o środowisko w naszym regionie. 20 lat wielkich zmian przyniosło nowe rozwiązania oraz nowe możliwości.

