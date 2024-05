W Poznaniu zszyli flagi Unii Europejskiej i Polski. "Nie ma Unii Europejskiej bez Polski i Polski bez unii"

- To bardzo ważny dzień dla wszystkich Polek i Polaków. Flaga biało-czerwona jest własnością każdego i każdej z nas. To nie jest własność żadnej partii politycznej, pojedynczego polityka czy polityczki - mówiła Joanna Scheuring-Wielgus, „jedynka” na listach Lewicy do Parlamentu Europejskiego w Wielkopolsce.