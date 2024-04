Akademik Jowita w Poznaniu jednak zostanie wyburzony? Wiele wskazuje, że jego miejscu powstanie nowy. "Sprzedaż nie wchodzi w grę"

Protestujący obronili DS Jowita?

Rektor UAM prof. Bogumiła Kaniewska, wyjaśniła, że obecnie uczelnia rozważa różne opcje zagospodarowania przestrzeni, gdzie znajduje się Jowita. Możliwości to remont i rozbudowa istniejącego obiektu lub zburzenie budynku i postawienie nowego, który nawiązywałby do dawnej Jowity. Kluczowym wyzwaniem jest znalezienie finansowania inwestycji, która ma być wsparta w 85 proc. przez pieniądze z budżetu centralnego.

Jowita zostanie odbudowana lub wyremontowana

Budowa nowego akademika na kampusie Morasko mogłaby być tańszym rozwiązaniem w porównaniu do modernizacji Jowity, która wymaga między innymi budowy nowego szybu windowego i wyposażenia pokoi w osobne węzły sanitarne. Szacunki kosztu modernizacji Jowity wynoszą około 100 mln zł, podczas gdy nowy akademik Meteor dla 400 osób kosztował 68,8 mln zł.

Modernizacja Jowity będzie długotrwałym procesem, trwającym minimum sześć lat, podczas gdy budowa nowego akademika mogłaby zająć do czterech lat. Koszty utrzymania nowego miejsca w Jowicie będą zbliżone do tych w nowym akademiku, jednak rozłożą się na mniejszą liczbę mieszkańców, co może wpłynąć na cenę za miejsce dla studenta.