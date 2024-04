Uwaga na remonty. Będą utrudnienia na Ogrodach i Promienistej w Poznaniu. Zmiany dotyczą też autobusów na os. Kopernika

Na Ogrodach, przy skrzyżowaniu Szpitalnej i Dąbrowskiego już przed świętami zamknięto dla pieszych rejon przejścia dla pieszych. Budowany jest przejazd rowerowy.

- Od wtorku, 2 kwietnia, wykonawca będzie prowadził prace na końcowym przystanku dla wysiadających z tramwajów na pętli Ogrody, przy torowisku - informuje Zarząd Dróg Miejskich. - W związku z tym wprowadzona będzie tymczasowa organizacja ruchu, która dotyczyć będzie głównie pasażerów. Przystanek tramwajowy zostanie czasowo przesunięty na ulicę Dąbrowskiego, przed skrzyżowanie z ulicą Szpitalną.

Prace potrwają do końca kwietnia, będą kosztować prawie 800 tysięcy złotych.

Trwa także jeden z ważniejszych tegorocznych remontów nawierzchni jezdni - na ul. Promienistej – rozpoczyna się etap II. Frezowana jest stara i zniszczona nawierzchnia, co do 30 kwietnia 2024 r. powoduje etapowe zmiany w organizacji ruchu od ul. Krośnieńskiej do ul. Rembertowskiej.