Zobaczyłeś potrącone zwierzę? Reaguj! Oto jak zachować się w tej sytuacji. "Absolutnie nie powinniśmy dotykać"

Oto jak zachować się w sytuacji potrącenia zwierzęcia

- W takiej sytuacji należy powiadomić policję bądź straż miejską. Jeżeli spowodowaliśmy taki wypadek, to jesteśmy zobowiązani do zawiadomienia odpowiednich służb

W przypadku gdy kierowca po potrąceniu zwierzęcia nie poinformuje służb, naraża się na karę aresztu bądź grzywny. Może ona wynieść nawet do 5 tys. zł. Jeśli dojdzie do potrącenia dzikiego zwierzęcia pod żadnym pozorem nie należy go dotykać.