Muzeum Motoryzacji zamyka się tuż po Poznań Motor Show. Czy wróci na Międzynarodowe Targi Poznańskie?

Muzeum ma specyficzny charakter: grupuje samochody należące nie do instytucji, ale do członków Automobilklubu Wielkopolski, którzy udostępniają je dla potrzeb ekspozycji, niegdyś pod rondem Kaponiera, a od 19 lutego 2021 – na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Trzy lata temu w ten sposób udało się zagospodarować Pawilon 2, w którym stanęły rowery, motocykle, samochody i autobus, pojazdy militarne, niemieckie „przed” i „po” murze berlińskim, francuskie, brytyjskie, amerykańskie i polskie. Najstarszym pojazdem był wówczas francuski rower z 1888 roku, a najbardziej wiekowym samochodem – amerykański Reo z 1908 roku. W połowie listopada 2023 roku ekspozycję otwarto w innym pawilonie, numer 12, nieco mniej „ustawnym” niż poprzednik, jednak najważniejsze, że zabytki mogły być nadal pokazywane widzom.

– Przez weekendy, od piątków do niedziel, można kupować bilety i podziwiać z bliska samochody niegdyś popularne, a dziś w części już wcale niespotykane – mówi Krzysztof Michalak, prezes Fundacji Muzeum Motoryzacji Automobilklubu Wielkopolski – Kuźnia Dziedzictwa. – W ciągu pięciu pierwszych weekendów zajrzało to ponad pięć tysięcy osób! A ostateczny wynik będzie na pewno dużo wyższy, bo finisz naszej wystawy przypada na bijące rekordy popularności Targi Motoryzacyjne – tu przez cztery dni ostatniej edycji przewinęło się 140 tysięcy gości, a część z nich zajrzała także do „naszego” pawilonu. Na pewno w najbliższych dniach goście tych targów wejdą i do nas.