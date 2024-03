Wybory 2024. Tramwaj na osiedle Kopernika w Poznaniu może być języczkiem u wyborczej wagi

Nadchodzące wybory samorządowe ożywiły dyskusje nad koncepcją tramwaju na osiedle Kopernika. Projekt, który dotyczy mieszkańców dużych i rozwijających się osiedli Kopernika i Raszyn, wciąż nie jest jednoznacznie przesądzony. Wśród ostatnich pomysłów pojawił się nawet model odcinka podziemnego!

– Koncepcja jest niezmienna od czterdziestu lat, ale zmieniły się warunki w mieście, które mocno się rozbudowało – mówi Tomasz Stachowiak, radny miasta Poznania. – Mieszkańcy z jednej strony mają świadomość, że tramwaj bardzo wyraźnie poprawiłby warunki komunikacyjne, zapewniając o wiele lepsze niż obecnie połączenie z centrum, a z drugiej – nie chcą mieć linii tramwajowej poprowadzonej tuż pod oknami i w bezpośrednim sąsiedztwie, bo w odległości dosłownie metrów od szkoły na Raszynie. Prawie 70% mieszkańców jest przeciwnych pomysłowi poprowadzenia tam linii tramwajowej. Zobacz też: Mieszkańcy Poznania nie chcą tramwaju pod swoimi oknami. Obawiają się o bezpieczeństwo Zasadniczo pomysł na poprowadzenie trasy tramwajowej prowadzi linię od skrzyżowania ulicy Reymonta, Hetmańskiej i Arciszewskiego – co jednocześnie wywołałoby zapowiadaną od lat modernizację tego miejsca (budowę węzła rozjazdowego) i próbę poprawienia przepustowości jezdni samochodowych – od którego torowisko biegłoby ulicą Arciszewskiego, szerokim zielonym pasem w kierunku cmentarza górczyńskiego, przecięłoby ul. Palacza, pobiegłoby ul. Zamkniętą do ul. Ściegiennego, za Cmentarzem Górczyńskim skręciłoby łukiem w lewo i równolegle do ul. Pogodnej, a obok Szkoły nr 80 zakręciłoby w stronę ul. Rembertowskiej i dalej ulicą Promienistą dotarłoby do ul. Jawornickiej, gdzie powstałaby pętla tramwajowo - autobusową.

Przeciwko takiej trasie opowiadali się mieszkańcy osiedla Raszyn, którzy podnoszą przede wszystkim bardzo niewielką odległość torowiska od bloków – obawiają się, czy nie doszłoby do ich uszkodzenia wskutek wstrząsów – od szkoły nr 80 – co z kolei zagrażałoby dzieciom, a także wskazują, że trzeba byłoby zlikwidować część zabytkowej zieleni, przede wszystkim aleję jesionów przy cmentarzu, wobec której prowadzony jest już proces uznania za pomnik przyrody. Prowadzono już konsultacje społeczne, zbierano już podpisy wśród mieszkańców, a w ostatniej takiej akcji, prowadzonych latem ubiegłego roku, większość respondentów opowiedziała się przeciw tramwajowi, a na Facebooku działa aktywnie profil „Mieszkańcy os. Raszyn, którzy chcą zmiany trasy tramwaju Copernicus”. Ta ostatnia grupa definiuje swój cel tak: „Nie blokujemy tramwaju. Chcemy zmiany planowanej trasy tramwajowej Copernicus, tak by nie była uciążliwa dla mieszkańców osiedla i starych bloków oraz nie powodowała wycinki setek drzew, w tym zabytkowej 120 - letniej Alei Jesionów (ul. Zamknięta)”.

Zobacz też: Schrony w Poznaniu są - ale zamknięte. Bez internetu ich nie znajdziesz! Istnieje jednak pomysł przeprowadzenia trasy zupełnie z innej strony, wykorzystujący infrastrukturę tramwajową z rejonu ul. Grunwaldzkiej: w 2015 roku radni Włodzimierz Nowak i Arkadiusz Borkowski proponowali by trasę poprowadzić ulicą Jawornicką, co byłoby rozwiązaniem tańszym i łatwiejszym, niż budowanie tramwaju między blokami Raszyna. Pomysł ten miałby – jak wskazywali inicjatorzy – skrócić dojazd z osiedla Kopernika do kluczowych miejsc w Poznaniu z np. 23 minut do 15 do rejonu Bałtyku, czy z 38 do 28 minut do Rataj. Ale jednocześnie ten pomysł nie cieszy się akceptacją miasta. – Można mówić wręcz o blokowaniu terenów pod tzw. III ramę, czyli przy ul. Jawornickiej

– mówi Dorina Maciejka, administrator strony „Mieszkańców os. Raszyn…”. – Z technicznego punktu widzenia oraz finansowego tramwaj na Kopernika najłatwiej poprowadzić właśnie tam od ul. Grunwaldzkiej. Wiadomo już, że III rama nie powstanie, bo naruszyłoby to system nawadniania Lasku Marcelińskiego. Natomiast z jakiegoś powodu ten teren jest blokowany, jakby lepiej byłoby przepychać tramwaj pomiędzy blokami i kosztem drzew”.

Wśród nowych pomysłów wyjścia z patowej sytuacji warto wspomnieć o koncepcji Tomasza Stachowiaka, który proponuje w pierwotnym planie poprowadzić tramwaj pod ziemią na kilkusetmetrowym odcinku. – Trasa mogłaby być poprowadzona pod ziemią, na odcinku od działek za Arciszewskiego, po rejon Rembertowskiej, parku ks. Józefa Jasińskiego, przy czym, w przypadku akceptacji tego pomysłu, musiały być przeprowadzone badania terenu

– zastrzega Tomasz Stachowiak.

Na razie nie ma konkretnych dat i postanowień w temacie tramwaju, ale mieszkańcy bardzo interesują się projektem. Nikt nie ma wątpliwości, że tramwaj będzie budowany, pytanie tylko kiedy i gdzie. Na stronie „Mieszkańców…” zamieszczane są opinie kandydatów na radnych, pytanych o tramwaj: od odpowiedzi zależy, czy otrzymają głosy z Raszyna i os. Kopernika. Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Skontaktuj się z nami! Wyślij informację, zdjęcia lub film na adres: [email protected] Obserwuj nas także na Google News

Turystyczna Wielkopolska: Kalisz

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!