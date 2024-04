Strefa płatnego parkowania na Ratajach w Poznaniu będzie dziurawa? Nie obejmie miejskich ulic

Na Ratajach w Poznaniu powstanie strefa płatnego parkowania?

Warianty różnią się ceną za godzinę postoju oraz możliwością darmowego parkowania przez pierwszą godzinę postoju. Jeden z nich łączy te możliwości z darmowym parkowaniem w święta i darmowymi 10 godzinami postoju dla usługodawców. Dotyczy to możliwości parkowania przez na przykład odwiedzającego nas fachowca. W tym przypadku jednak godzina postoju kosztuje 5 zł.

W każdym z wariantów na każde mieszkanie przypadałyby dwa bezpłatne upoważnienia do korzystania z miejsc postojowych na terenie całej strefy, niezależnie od zamieszkiwanego osiedla. Upoważnienia byłyby przypisane do konkretnego pojazdu, przy czym w przypadku drugiego upoważnienia lub wydania tylko jednego na mieszkanie numer rejestracyjny pojazdu będzie można zmieniać raz na 24 godziny. Za kolejne upoważnienia trzeba będzie zapłacić.

Na początku kwietnia mieszkańcy SM Osiedle Młodych w Poznaniu otrzymali do wypełnienia ankiety dotyczące planowanej strefy płatnego parkowania. Ankieta zawierała trzy możliwe warianty strefy. W dwóch nich strefa czynna byłaby całą dobę, 7 dni w tygodniu. W jednym z nich strefa nie obowiązywałaby w niedziele i święta.

Strefa na Ratajach nie obejmie miejskich ulic

- Ulica Orla jest ulicą miejską. Tam wszystkie miejsca postojowe należą do miasta - podaje przykład Julia Tritt, rzecznika prasowa SM Osiedle Młodych.

Planowana strefa może mieć "dziury". Spółdzielnia od początku informuje, że planowana strefa obejmie swoim zasięgiem tylko jej teren. Tymczasem nie wszystkie ulice na ratajskich osiedlach należą do spółdzielni.

Ulica ta przylega do osiedla Bohaterów II Wojny Światowej i biegnie dalej w głąb osiedla Zwycięstwa. Podobna sytuacja ma miejsce także na prostopadłej ulicy Pawiej.

ZDM Poznań będzie musiał współpracować przy ratajskiej strefie płatnego parkowania?

Strefa na Ratajach ma zostać wprowadzona w pierwszej kolejności na osiedlu Piastowskim. Osiedle to jest najbliżej centrum miasta i najbardziej zmaga się z problemem braku miejsc postojowych, blokowanych przez pojazdy nie należące do mieszkańców. Tymczasem tam także część ulic należy do miasta.