Płatne parkingi przy szpitalach w Poznaniu. Ceny są wysokie. Ile muszą płacić pacjenci?

Płatne parkingi przy szpitalach w Poznaniu

- Dzierżawimy ten parking zewnętrznej firmie, która została wyłoniona w drodze przetargu. To w ich zakresie jest ustalanie cennika - tłumaczy Zuzanna Pankros, rzeczniczka Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia.

- Płatny parking od lat funkcjonuje przy naszym szpitalu. Co istotne, również pracownicy szpitala płacą za parkowanie - mówi Konrad Napierała, rzecznik Szpitala Wojewódzkiego.

Tuż obok Szpitala Wojewódzkiego znajduje się nowy szpital dziecięcy - Wielkopolskie Centrum Pediatrii, które także pobiera opłatę za parkowanie. Rodzice przyjeżdżający z dzieckiem do szpitala bezpłatnie mogą parkować przez 20 minut. Po tym czasie za każdą kolejną godzinę pobierana jest oplata w wysokości 5 zł w godz. 7-15 oraz 2,50zł w godz. 15-7.

Płatne parkingi przy szpitalach w Poznaniu. "To konieczne"

Jak tłumaczą przedstawiciele szpitali, płatne parkingi przy placówkach, to w pewnym sensie możliwość zdobycia dodatkowych środków dla szpitali, które później mogą dołożyć do wydatków na poszczególne inwestycje.

Jednakże, jak zauważają, w wielu przypadkach to również dobre rozwiązanie dla pacjentów. Chodzi m.in. o sytuacje szpitali, które znajdują się wśród osiedli. Jak mówią osoby związane z placówkami medycznymi, często, w przypadku, gdy parking szpitalny był bezpłatny użytkowali go mieszkańcy lub inni kierowcy, którzy wcale nie korzystali z usług szpitala. Tym samym blokowali oni miejsca parkingowe dla pacjentów i osoby odwiedzające.

Osoby które korzystają z parkingów w celach wizyty w szpitalach zwracają jednak uwagę, że czas, za który nie jest pobierana opłata, jest za krótki, by załatwić sprawę w placówce. Co więcej, zdarza się również, że pacjenci, którzy spędzają kilka dni w szpitalu przyjeżdżają do lecznicy samochodem i korzystają z parkingów dłużej. Jak mówią, w przeliczeniu za kilka godzin czy nawet dni, koszty są ogromne.