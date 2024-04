Dwie izby przyjęć oraz punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Poznaniu zmieniają adresy. Przenoszą się do nowych budynków szpitala

Przeprowadzka jest podzielona na etapy:

Kiedy do wieczorynki, na IP lub SOR?

Placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są czynne w dni powszednie od godz. 18 do 8, a także całodobowo w weekendy i dni świąteczne. Do wizyty w nich nie jest potrzebne skierowanie, ani rejestracja. Nie obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że pomoc powinna nam zostać udzielona, niezależnie od miejsca, do którego się zgłosimy. Wyjątkiem są wizyty domowe. Jeśli chcemy się na taką umówić, należy sprawdzić w rejonie której „wieczorynki” się znajdujemy i to do niej się zwrócić.