Tak upadł projekt domu seniora w Poznaniu. Miasto musi przypilnować dewelopera

Nie bez znaczenia jest także obecny stan działki, która jest niemal całkowicie pusta. Wśród mieszkańców i społeczników sprzeciw budziło wycięcie większości drzew pod budowę planowanego parkingu podziemnego czy wyburzenie dawnej willi Hipolita Cegielskiego.

- Idea była piękna, stworzenia centrum senioralnego i łączenia różnych usług miejskich, Wszystko złe, co mogło się tam stać, to tam się stało. Mówię o zburzonej willi Cegielskiego, która w materiałach PR-owych miała być herbaciarnią. Są tam mury miejskie i baszta, która prawdopodobnie nie będzie mieszkańcom udostępniona. Miało nie być parkingu podziemnego, a finalnie chciano go tam zbudować, przez co wiele drzew tam rosnących powycinano, a w zamian miano posadzić młode drzewa. To nie zrekompensuje zieleni - gorzko opisuje działania poprzedniego właściciela Tomasz Dworek.