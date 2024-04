Tak wygląda największy kościół w Polsce. Magiczne miejsce czy katolickie Las Vegas? Zobacz zdjęcia i przekonaj się sam! Grzegorz Szkiłądź

Bazylika Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej znajduje się w miejscowości Licheń Stary niedaleko Konina. Została ukończona w 2004 roku po 10 latach prac.

Bazylika Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej to największy kościół w Polsce. Sanktuarium w Licheniu Starym niedaleko Konina zajmuje szczególne miejsce w sercu każdego pielgrzyma, jednak od lat wzbudza spore kontrowersje. Według jednych to miejsce magiczne, a inni nazywają je "sakralnym Disneylandem" bądź "katolickim Las Vegas". Historycy sztuki i architekci nie szczędzą słów krytyki, ale wierni tłumnie odwiedzają małą miejscowość we wschodniej Wielkopolsce. Zobacz zdjęcia i przekonaj się sam, jak wygląda ta niezwykła świątynia i jej okolice.