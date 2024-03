Schrony w Poznaniu są - ale zamknięte. Bez internetu ich nie znajdziesz!

Parking pod Placem Wolności i podziemne przejście wraz z kondygnacją pod dawnym muzeum motoryzacji to otwarte budowle mogące pełnić funkcję schronów. Nie mają jednak zbyt wielu toalet, by zaspokoić potrzeby potencjalnego tłumu ludzi, a do tego ich funkcjonowanie w dużym stopniu opiera się na zasilaniu elektrycznym i rozwiązaniach elektronicznych. Mimo to, w przeciwieństwie do zdecydowanej większości zewidencjonowanych schronów - można do nich wejść.

Waldemar Wylegalski