Jakby nie było wojny. Brak obrony cywilnej, zaniedbane schrony, za mało ukryć. Raport NIK pokazuje zaniedbania w skali kraju

Raport NIK podaje, że „sześć z 32 gmin skontrolowanych przez NIK nie zapewniło takiego miejsca żadnemu ze swoich mieszkańców, a 68% poddanych oględzinom schronów i ponad połowa ukryć nie spełniały wymaganych warunków technicznych”.

Jest to możliwe, bo od 2022 roku nie ma w Polsce Obrony Cywilnej, nie uporządkowano spraw związanych z zarządzaniem schronami, ani nie sprecyzowano prawnie, jakie wymogi techniczne muszą one spełnić. Mimo, że wojna na Ukrainie trwa już dwa lata, a codziennie atakowani są i giną cywile, polskie władze nie reagowały na sygnały NIK-u i Straży Pożarnej: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie zareagowało na przesłany jeszcze w lipcu 2019 roku projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, ani na projekt rozporządzenia o warunkach technicznych budowli obronnych, a co więcej, w 2022 roku ustawą o obronie Ojczyzny... zlikwidowano w Polsce Obronę Cywilną! Jej obowiązki realizowała – jak wynika z raportu NIK – mniej niż połowa skontrolowanych wojewodów, starostów, burmistrzów i prezydentów miast.