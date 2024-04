Dotychczas to w Stanach Zjednoczonych, czy Japonii, kolejki biły rekordy. Jednak to, co wydarzyło się w Szczecinie przeszło najśmielsze oczekiwania, to właśnie tu padł nowy rekord. Dyrekcja Centrum Galaxy ostrzegała, że Szczecin może nas zaskoczyć i rzeczywiście, pierwsza osoba w kolejce pojawiła się już o 9 rano dzień przed oficjalnym otwarciem - mówił tuż po otwarciu w lipcu 2023 roku Jakub Aleksandrowicz, Marketing Director Popeyes CEE dla portalu retailnet.pl.