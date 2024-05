Naukowcy i lekarze z Poznania zbadali, kto choruje na boreliozę. Wynik: ci, którzy mieszkają przy lasach i... w dużych miastach. Dlaczego?

– Pacjenci powinni się obserwować. Rumień po ugryzieniu kleszcza może pojawić się w ciągu kilku dni. Jeżeli się pojawi to błyskawicznie należy udać się do lekarza. Co więcej, najlepiej nie wyciągać kleszczy samemu, tylko też zgłosić się do przychodni, bo to wiąże się z dużym ryzykiem - dodaje.