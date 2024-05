Nerwowy tydzień przed Wartą Poznań. Porażka z Legią Warszawa (0:1) skomplikowała sytuację Zielonych. Zobacz oceny Warciarzy

Warta z nożem na gardle

Warta Poznań do meczu z Legią Warszawa przystępowała z nożem na gardle. Korona Kielce dzień wcześniej pokonała Ruch Chorzów i zachowała szanse na utrzymanie się w ekstraklasie. Ten oddech poczuli Zieloni, którzy musieli z Wojskowymi uszczknąć choćby punkt, aby móc wyciągać zmrożone szampany z lodówki w celu świętowania pozostania w ekstraklasie.

Legia lepsza od Warty

Mecz, tak jak można było się spodziewać, nie przebiegał w nadzwyczajnym tempie. To Legia dyktowała warunki gry, jednak nie pokazywała niczego, co mogło zaskoczyć Zielonych. Warszawiakom udało się to w pierwszej połowie raz. Po rzucie rożnym piłka spadła na głowę Pankova, który wykorzystał spóźnienie Bartkowskiego i ładnym strzałem umieścił piłkę w siatce.