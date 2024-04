Szczepienia przeciw HPV dla nastolatków są bezpłatne. Mogą uchronić przed nowotworami

– Wiek 12 i 13 lat jest optymalny do szczepienia HPV, ponieważ umożliwia on wykonanie szczepienia zanim dojdzie do zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego. Co ważne, w tym wieku wystarczy podać tylko dwie dawki szczepienia zamiast trzech, jak to ma miejsce u osób w wieku 15 lat i starszych. Należy również podkreślić, że szczepienia przeciw HPV dla dziewcząt i chłopców w wieku 12-13 lat są bezpłatne – przypominają przedstawiciele NFZ.