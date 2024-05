"Więcej niż pasja". Ten 98-latek prowadzi warsztat mechaniczny nieprzerwanie od zakończenia II wojny światowej. Od ponad 50 lat w Poznaniu!

98-latek prowadzi warsztat nieprzerwanie od zakończenia wojny

Warsztat mechaniczny „WAMA”, bo tak nazywa się zakład pana Wacława, specjalizuje się w produkcji nietypowych wykrojników, tłoczników do metali oraz części do maszyn. To tu powstawały wykrojniki między innymi do fiata 125p oraz do aut marki Volvo. Dodatkowo pracownicy warsztatu wykonywali oprzyrządowanie podwykonawców dla BMW, Man, Solaris.