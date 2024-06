"Narkotyk zombie" zbiera śmiertelne żniwo. Fentanyl zabił 19-latkę z Poznania

Fentanyl, potocznie nazywany "narkotykiem zombie", jest syntetycznym opioidem, który w ostatnich latach zyskał złą sławę na całym świecie. Jego działanie jest niezwykle silne, a przedawkowanie może prowadzić do natychmiastowego zatrzymania oddechu i krążenia. Doktor Eryk Matuszkiewicz, toksykolog ze Szpitala Miejskiego imienia Franciszka Raszei w Poznaniu, tłumaczy mechanizm działania tej substancji.

- Jeżeli go przedawkujemy, to senność i spowolnienie organizmu jest tak głębokie, że zwalnia napęd oddechowy w naszym ciele. Oddech staje się płytki, rzadki, aż dochodzi do jego zatrzymania i niedotlenienia organizmu. Po około czterech minutach dochodzi do zatrzymania akcji serca, krążenia, a w konsekwencji zgonu - powiedział reporterowi Radia Zet.