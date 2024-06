Ten najsilniejszy lek przeciwbólowy opanowuje czarny rynek. Uzależniają się od niego młode osoby. Są już ofiary śmiertelne Nicole Młodziejewska

Fentanyl to substancja silniejsza od morfiny pixabay.com

Silniejszy niż morfina. Stosowany tylko w skrajnych przypadkach, głównie w onkologii i medycynie paliatywnej. Fentanyl, bo o nim mowa, od pewnego czasu króluje na czarnym rynku. Dealerzy narkotyków sprzedają go coraz młodszym osobom. Jak go rozpoznać, co powoduje uzależnienie się od niego i jakie mogą być konsekwencje jego przedawkowania? Na te pytania odpowiada poznański toksykolog dr Eryk Matuszkiewicz.