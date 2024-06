Fentanyl sprzedawany jest na "lewe" recepty? Ministerstwo Zdrowia chce to kontrolować zaczynając od tzw. receptomatów

Wielkopolska policja prowadzi działania mające na celu ustalenie, skąd nastolatka miała dostęp do leku. Przyznają jednak, że w ostatnich miesiącach laboratorium kryminalistyki nie badało tego specyfiku. Z kolei w całym kraju od 2022 roku do połowy kwietnia 2024 roku zabezpieczono 252,2 g fentanylu i jego pochodnych na terenie Polski, co nie stanowi zbyt dużej liczby w kontekście handlu narkotykami w ogóle.

Fentanyl to najsilniejszy lek przeciwbólowy. Należy on do grupy tzw. leków opioidowych. Stosuje się go głównie w anestezjologii i medycynie paliatywnej. Jak tłumaczą toksykolodzy, jest on nawet 50 razy silniejszy od heroiny. Obecnie nie ma na rynku silniejszego specyfiku.