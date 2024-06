W końcu wakacje! Oto jak Polacy zachowują się na wczasach. Zobacz, z czego żartują internauci. Oto najlepsze memy o polskich turystach

Najlepsze memy o turystach

Polacy idealni nie są i swoje wady mają. Z chęcią podchwytują to internauci, którzy podkreślają pewne typowe cechy i obśmiewają je za pomocą różnego rodzaju śmiesznych obrazków. W szpilkach na górskie szczyty, z wielkim parawanem na plażę i z reklamówką z "Biedronki" pod najważniejsze zabytki. Taki obraz polskiego turysty wyłania się z memów. Czy tak jest w rzeczywistości? To już musicie ocenić sami.

Przeszukaliśmy zasoby internetu w poszukiwaniu najzabawniejszych memów. Oto, co udało się nam znaleźć!

Typowy polski turysta

Choć wszelkiego rodzaju memy należy traktować z przymrużeniem oka, to nie ma wątpliwości, że właśnie taki obraz polskiego turysty nie wziął się znikąd. Historie o wchodzeniu w góry z klapkach lub szpilkach, a także w letnich strojach to jedna z najpopularniejszych historii, którą co roku można znaleźć w serwisach informacyjnych. Podobnie, jak o nieodpowiedzialnych wycieczkowiczach, którzy, jak się zdaje, wybrali swój górskich szlak w sposób zupełnie losowy.