Nowe zabiegi w poznańskim szpitalu. Uratują serce niejednego pacjenta z wielochorobowością

- Po pewnym czasie dochodziło u tej pacjentki do utrat przytomności. Lekarz w poradni kardiologicznej stwierdził napadowy blok przedsionkowo-komorowy trzeciego stopnia. Dochodziło do sytuacji, w których jej serce na chwilę zatrzymywało się, na kilka do kilkunastu sekund, chora traciła przytomność, a po chwili rytm serca wracał - opowiada dr Andrzej Bolewski, starszy asystent Oddziału Kardiologii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.