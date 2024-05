Rodziny zastępcze potrzebne na już! Miasto Poznań i powiat poznański oferują wsparcie. Sprawdź, jak Ty możesz pomóc oczekującym dzieciom

- Dzieci oczekujących opieki i wsparcia przybywa, a kandydatów na rodziny zastępcze nieustannie brakuje – stwierdza Anna Czerniak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. – Warto wiedzieć, że rodzina zastępcza to nie adopcja. To miejsce tymczasowego pobytu dziecka, które dzięki temu ma szansę wychowywać się w środowisku zbliżonym do naturalnego do momentu wyjścia rodziców biologicznych z trudnej sytuacji – podkreśla.