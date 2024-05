Nawet pół roku czekania na wizytę u lekarza specjalisty. Tak wygląda rzeczywistość polskich pacjentek! Do jakich lekarzy czekają najdłużej?

– Do największych patologii, które są skutkiem deficytu, można zaliczyć: kolejki, korupcję, korzystanie z przywileju, dobry dostęp do świadczeń „luksusowych” i jednocześnie boleśnie ograniczony dostęp do podstawowych świadczeń specjalistycznych. Szczególnie niesprawiedliwe i źle odbierane przez chorych są kolejki do świadczeń, które mają być jakoby „gwarantowane”– dodają.