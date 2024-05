Wkrótce do lekarza będziemy rejestrować się tylko on-line? Wchodzą zmiany

Pacjenci Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu mogą liczyć na nową przestrzeń do chemioterapii dziennej. Dzięki fundacjom DKMS i Carita, nie muszą już przyjmować leków w korytarzu.

Na razie będzie on dotyczył wyłącznie wizyt u kardiologa, a także zapisów na mammografię czy cytologię. Zacznie on działać już 1 czerwca. Następnie, jak zapowiadają przedstawiciele resortu, stopniowo e-rejestracja będzie wdrażana w kolejnych specjalizacjach.

Pilotaż będzie dobrowolny, co oznacza, że będą mogły zgłosić się do niego chętne placówki, które będą chciały przygotować się do systemu e-rejestracji pacjentów. Dopiero od kwietnia przyszłego roku, zmiany zostaną wprowadzone szerzej, w formie obowiązkowej dla wszystkich placówek.