- Kleszcze wędrowne są notowane w Polsce od 100 lat i to nie jest żadna nowość. One przemieszczają się z ptakami wędrownymi i tak samo było w tym przypadku. Pajęczaki spadały, zagrzebywały się w ziemi i zwykle ginęły, bo nie sprzyjały im nasze warunki. Dzięki temu nie musieliśmy się nimi przejmować. Jednak obecnie przez zmianę klimatu, przez to, że mamy suche i ciepłe lata, one zaczynają u nas przeżywać. Nowość pojawiła się trzy lata temu, kiedy badaczka z Warszawy spotkała takiego kleszcza. Nie był ledwo żywy, ale raczej chętny do zjedzenia jakiegoś obiadu. One szukają teraz żywicieli i co gorsze szukają ich również wśród ludzi. Co więcej podejrzewamy, że one będą próbowały się u nas zadomowić, zaczną się rozmnażać i będą tworzyć coraz większą populację - mówi dr inż. Anna Wierzbicka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.