Wielkie święto sztuki aktorskiej w Poznaniu. Trwa cykl pokazów Studia Sztuki Teatralno-Aktorskiej STA "Bez grawitacji"

– Te pokazy to dobry moment dla osób niezdecydowanych, żeby zobaczyć, co tu robimy oraz świetna okazja dla wszystkich do zobaczenia młodych ludzi, którzy z pełną pasją i zaangażowaniem wchodzą na scenę. Nasze przedstawienia jakościowo naprawdę nie ustępują innym spektaklom w Poznaniu. Warto tych ludzi wspierać – mówi Łukasz Chrzuszcz, założyciel STA oraz aktor.