Oto propozycje wycieczki godzinę drogi od Kołobrzegu. Sprawdź, co warto zobaczyć!

Sezon wakacyjny zbliża się wielkimi krokami, a co za tym idzie? To najwyższa pora aby zaplanować podróże i wycieczki.

Ciekawe miejsca godzinę od Kołobrzegu

Tym razem przedstawiamy propozycję wycieczek do ciekawych miejsc położonych nieopodal Kołobrzegu. Dojazd do nich samochodem lub pociągiem zajmie mniej niż godzinę lub nieco ponad, a widoki są tam niezapomniane.

Zobacz w galerii, co warto zobaczyć:

Atrakcje w Kołobrzegu

Wśród nich znajduje się między innymi latarnia morska zbudowana w XIX wieku, która jest jednym z symboli Kołobrzegu, molo w Kołobrzegu idealne na nadmorskie spacery, katedra czy port morski. W mieście można znaleźć też ważny symboliczny pomnik Zaślubin Polski z Morzem, upamiętniający powrót Polski nad Bałtyk w 1945 roku. Warto zobaczyć też zabytkowy ratusz w stylu neogotyckim i urokliwe uliczki Starego Miasta to miejsca, gdzie można poczuć klimat dawnego Kołobrzegu. Oczywiście jest to też miasto wielu plaż z przestrzeniami do opalania, jak również do kąpieli morskich.