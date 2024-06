Studenci w Poznaniu solidaryzują się z narodem palestyńskim. I oczekują od władz UAM zerwania współpracy z partnerami z Izraela Karol Pomeranek

Pod hasłem "W jedności siła" 20 czerwca o godz. 17.00 na placu Mickiewicza w Poznaniu rozpoczęła się studencka demonstracja solidarności z narodem palestyńskim. Do podobnych doszło w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. W stolicy Wielkopolski za organizację manifestacji odpowiedzialna jest inicjatywa Students for Justice in Palestine.