Dwie uczelnie w Wielkopolsce bez licencji na rekrutacje na kierunki lekarskie. "Lekarz musi być kształcony według najwyższych standardów"

– Do połowy czerwca PKA ma przeanalizować wszystkie uczelnie i dostarczyć mi i ministrowi nauki pełną informację. Ja mam przygotowane rozporządzenie o limitach. Ono wejdzie w życie w połowie czerwca. Jeśli do tej pory PKA przekaże nam inne pozytywne opinie i oceny przygotowania uczelni do otwarcia kierunków medycznych, to to rozporządzenie będzie zmienione i te uczelnie dopiszemy –mówiła w piątek w Poznaniu minister zdrowia Izabela Leszczyna.