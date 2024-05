Rząd będzie finansował program in vitro! Od kiedy? Minister zdrowia ogłosiła to w Poznaniu. Pary będą mogły liczyć na 6 prób

- Kiedy bezduszna władza naszych poprzedników to finansowanie zlikwidowała, to samorządy przejęły ten ciężar. Nie wszystkie, ale te, które to zrobiły finansowały tę procedurę ze swoich skromnych środków, dzisiaj mają satysfakcję, bo rodzą się dzieci – mówiła Ewa Kopacz. – Wiemy, jak ważną rzeczą dla tych kobiet jest czas. Przez te 8 lat tamta władza ukradła pacjentkom ten czas. A niekiedy, w skrajnych przypadkach, kiedy nie mogły one skorzystać z komercyjnej służby zdrowia, niestety bezpowrotnie straciły szansę na to, żeby mieć swoje własne dziecko.