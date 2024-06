Lato 2024. Meteorologiczne już trwa, dziś wieczorem, 20 czerwca, rozpocznie się astronomiczne, na kalendarzowe poczekamy do soboty Paweł Antuchowski

Wraz z nadejściem lata czeka nas powrót iście afrykańskich upałów. Temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza staną się normą. Bartłomiej Seidler / Archiwum Głos Wielkopolski

W czwartek 20 czerwca o godzinie 22:51 nastąpi przesilenie letnie. Oznacza to, że właśnie wtedy rozpocznie się astronomiczne lato. Na to kalendarzowe będziemy musieli poczekać do soboty. Według kalendarza lato rozpocznie się 22 czerwca. Synoptycy zapowiadają nadejście upałów!