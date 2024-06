Oto nowy dyrektor zoo w Poznaniu! Pasjonat delfinów przejmuje ster ogrodu zoologicznego

Kontrowersje w zoo w Poznaniu: od zarzutów prokuratorskich po ASF

Kim jest Piotr Przyłucki?

Nowy dyrektor zoo to absolwent poznańskich uczelni wyższych: Akademii Rolniczej, Akademii Medycznej oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Choć nie udało mu się wcześniej uzyskać stanowiska dyrektora zoo we Wrocławiu, Przyłucki wraz z żoną założył w Mieścisku domowe "mini zoo". Wspólnie dzielą pasję do zwierząt, w tym do hodowli kóz, owiec, koni, ryb.