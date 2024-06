Obchody Poznańskiego Czerwca 1956. "Godność pracowników musi być utrzymana na takim poziomie, o jaki walczono 68 lat temu"

68 rocznica Poznańskiego Czerwca 1956

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podkreślał, że co prawda czerwcowy zryw nie obalił komunizmu, ale gdyby nie on, to system trwałby dłużej i byłby bardziej brutalny. Podziękował on kombatantom obecnym podczas uroczystości za ich bohaterską postawę.