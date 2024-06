Cudzoziemcy chętnie szukają pracy w Wielkopolsce. Gdzie pracuje ich najwięcej? Z jakich krajów przyjeżdżają najczęściej? Oto dane za 2023 r.

– Najwięcej oświadczeń wpisano do ewidencji PUP w Poznaniu, obejmującego miasto i powiat poznański. Zarejestrowano ich łącznie 27,9 tys., co stanowiło 57,0% ogółu takich dokumentów w województwie. Dalsze lokaty zajęły powiaty koniński i jarociński ze znacznie niższym udziałem (odpowiednio 3,2% i 3,0%). Podobnie jak w przypadku oświadczeń, najwięcej powiadomień zgłoszono do urzędu pracy w Poznaniu (73,1 tys., tj. 68,9% ogółu). Odsetek powiadomień zarejestrowanych w kolejnych powiatach nie przekroczył 3% i wyniósł: 2,6% w kaliskim, 2,5% w leszczyńskim oraz 2,4% w kępińskim.