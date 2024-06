Ostrzeżenie IMGW dla Wielkopolski. Czeka nas dwubiegunowa pogoda - upał oraz groźne burze!

Ostrzeżenie IMGW - czeka nas upał oraz groźne burze

Instytut wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałem i burzami dla całej Wielkopolski. Temperatura może wynieść w ciągu dnia nawet do 32 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenie odnośnie burzy będzie obowiązywało 27 czerwca do godziny 23.00, natomiast ostrzeżenie 1 stopnia przed upałem do 28 czerwca do godziny 20.00.