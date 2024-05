Wielkopolskie restauracje pod okiem Magdy Gessler. Tak znana restauratorka przeprowadzała kuchenne rewolucje w regionie. Zobacz!

– Wizyta kontrolna to był dla nas duży stres, bo jak wiadomo to jest finał „Kuchennych Rewolucji”. Wyglądało to tak, że byliśmy bardzo zestresowani i czekaliśmy na to, co powie pani Magda. Bardzo się staraliśmy, żeby dania nie odbiegały od tego, co pani Magda przygotowywała podczas kolacji. W momencie, kiedy powiedziała, że pyszne, to kamień spadł nam z serca – mówi Kuba.

– Wiedzieliśmy, że to jest ważne, żeby to wypadło dobrze, bo bardzo się staraliśmy, a wiedzieliśmy, że jak powie, że coś nie smakowało, to będzie to rzutowało na odbiór widzów, a zależało nam, żeby zdobyć jak największą liczbę klientów – dodaje Ania.