Po 17 latach zamyka się kultowy bar na Jeżycach! Przeżył nawet Kuchenne Rewolucje Magdy Gessler!

Bar Metka - dawniej Gospoda Zapiecek, przeżył Kuchenne Rewolucje Magdy Gessler w 2012 roku, a już wtedy działał przy ulicy Zaylanda na poznańskich Jeżycach od 6. Teraz jednak, po 17, właściciele zdecydowali się na zamknięcie lokalu.

- Coś się kończy, a coś zaczyna. To było ciekawe 17 lat Baru Metka na poznańskich Jeżycach. Jak to w biznesie bywa, raz lepiej, raz gorzej, ale nigdy nie było nudno! To dzięki Wam drodzy goście mieliśmy motywacje do działania