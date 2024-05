„Żądamy chleba... dla tych, którzy go potrzebują”. Trwa wyjątkowa akcja dla "Zupy na Głównym" upamiętniająca wydarzenia Czerwca'56

- To, że karmimy, to jest jedna rzecz. Natomiast ten posiłek, to jest tylko pretekst - do spotkania, do rozmowy z ludźmi, którym jest w życiu trudniej, po to, żeby nawiązywać relacje, budzić poczucie solidarności z nimi, nie oceniać i czekać na to, że któraś z tych osób będzie gotowa na to, by zmienić swoje życie i przyjdzie do nas po wsparcie i po to, by wspólnie rozwiązać problem. To jest możliwe. Życie można zmienić.