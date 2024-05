Lokatorzy, którzy nie płacą czynszu. Mieszkańcy osiedla Jana III Sobieskiego w Poznaniu mają problem z gołębiami wlatującymi do mieszkania

- Mieszkanie na 3, najwyższym piętrze. Dnia 7.05.2024 moja córka usłyszała kilkanaście razy niepokojące odgłosy dochodzące zza lodówki w kuchni. Gdy wróciłem z pracy w godzinach wieczornych odgłosy ustały. Rano 8.05.2024 gdy wyjeżdżałem do pracy również to usłyszałem i zinterpretowałem ów odgłos jako szamotającego się ptaka w przestrzeni, w której przebiegają rury wodno-kanalizacyjne, gaz i znajdują się liczniki - skarży się w piśmie do administracji osiedla pan Bartosz Trojanowski.