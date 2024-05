Wilki w Wielkopolsce. Dwa sygnały internautów. Mieszkaniec Podolan w Poznaniu sugeruje, że spotkał wilka pod śmietnikiem na osiedlu!

- Wilki są wokół Poznania: w Puszczy Zielonce, był w Swarzędzu, więc jakiś przechodzący mógł być. Wilki gonią za zdobyczą albo odłączają się od grupy rodzinnej i szukają sobie nowego miejsca, więc jest to możliwe, ale w większości przypadków są to np. czeskie psy. Ale nie jest to wykluczone - mówi dr inż. Anna Wierzbicka.