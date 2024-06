W Poznaniu trwa Wielkopolski Kongres Pamięci Narodowej. W kongresie organizowanym przez IPN pierwsze skrzypce gra historia Wielkopolski

- Kongres Pamięci Narodowej to spotkanie wielu pokoleń Polaków, od tego najmłodszego do tych, którzy wchodzą w drugą młodość Polaków, którzy nie są obojętni na wspólne przeżywanie przeszłości. Mają głęboką świadomość, że historia, przeszłość, nasze narodowe doświadczenie determinuje także to, co stanie się w przyszłości – mówi prezes IPN dr Karol Nawrocki.